[Lyrics] Master KG – “Jerusalema (Remix)” ft. Burna Boy, Nomcebo Zikode

Master KG f. Burna Boy, Nomcebo Zikode – “Jerusalema Remix Lyrics“

[Intro]

Wo le tomos, Wo le tomos

Master Master KG

Wo le tomos, Wo le tomos

[Chorus: Burna Boy]

Jerusalema, ikhaya lami

Ngilondoloze, uhambe nami

Zungangishiyi lana

Jerusalema, ikhaya lami

Ngilondoloze, uhambe nami

Zungangishiyi lana

Oluwa burna

I’m not perfect I

Came?from?ruthless times

As a?Juvenile

Ngilondoloze, zungangishiyi lana

Look into my eyes

See?pain and sacrifice

What goes on my mind

Struggling to survive

Ngilondoloze, zungangishiyi lana

[Verse 1: Burna Boy]

To’n bá ka ? m? woro (Woro)

Odi woro si woro (Woro)

Èmi w?n wá mi ni gboro (Gboro)

T?ju korò ju o

Me I no dey jisoro

Na hin you see me solo

Láti k?r? si gboro

Down to Ikorodu o

Ahhh!!

[Verse 1: Nomcebo]

Ngilondoloze, ngilondoloze

Ngilondoloze, zungangishiyi lana

(Wo le tomos)

Ndawo yami ayikho lana

Mbuso wami awukho lana

Ngilondoloze, zuhambe nami

Ndawo yami ayikho lana

Mbuso wami awukho lana

Ngilondoloze, zuhambe nami

(Wo le tomos, Wo le tomos…)

[Chorus: Burna Boy]

Jerusalema, ikhaya lami

Ngilondoloze, uhambe nami

Zungangishiyi lana

Jerusalema, ikhaya lami

Ngilondoloze, uhambe nami

Zungangishiyi lana

Oluwa burna

I’m not perfect I

Came from ruthless times

As a Juvenile

Ngilondoloze, zungangishiyi lana

[Post-Chorus: Burna Boy]

To’n bá ka ? m? woro (Woro)

Odi woro si woro (Woro)

Èmi w?n wá mi ni gboro (Gboro)

T?ju korò ju o

Me I no dey jisoro

Na hin you see me solo

Láti k?r? sigboro

Down to Ikorodu o

Ahhhh!!!

[Bridge: Nomcebo]

Ngilondoloze, ngilondoloze

Ngilondoloze, zungangishiyi lana

Ngilondoloze, ngilondoloze

Ngilondoloze, zungangishiyi lana

[Chorus: Nomcebo]

Jerusalema ikhaya lami

Ngilondoloze, uhambe nami

Zungangishiyi lana

Jerusalema ikhaya lami

Ngilondoloze, uhambe nami

Zungangishiyi lana

[Outro: Nomcebo]

Ndawo yami ayikho lana

Mbuso wami awukho lana

