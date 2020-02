[Lyrics] C Blvck x Naira Marley – “Baby Kingsway”

STREAM/DOWNLOAD MP3

C Blvck ft. Naira Marley – “Baby Kingsway Lyrics“

[Intro]

Oya, ewo

C Blvck what to do?

Yo

Naira Marley

Yo Rexxie on this one

E tie ti sun lati owo ale

E shi wo wa laaro yi

Okoko 1, Ikoko 2, ikoko 3, ikoko 4

[Chorus]

Obembe , ko obembe elo

Oshey gbe ko shey gbe e gbe

O shey ko , ko shey ko , e ko

Te ba fa bi o ja

To ba shey ge ki e ge

Obembe , ko obembe elo

Oshey gbe ko shey gbe e gbe

O shey ko , ko shey ko , e ko

Te ba fa bi o ja

To ba shey ge ki e ge

Oh my God I want virgin (Baby Kingsway)

Ye ye ye ye (baby Kingsway)

Daughter Ceaser ni

Ma sheperen (baby Kingsway)

Oh my God I want virgin (Baby Kingsway)

Daughter Ceaser ni

Ye ye ye ye (baby Kingsway)

Ma sheperen (baby Kingsway)

[Verse – C Blvck]

Omo ase ti o mo tupe

Oluhun lati omo dugbe

O je lonlo inu meen

O mo shinla o mo meme

E sha dele e ba Eba, order lori titi oloda

Brother, E sha n gbele pawo, oshey ko shey maga da owo oshe

Ta lo toast talo gba number

Ta lo order ta lo wo uber

Ta lo build awon wo lon cast

Eyan melo lo shey exam yi ti to pass

Gbetan

[Chorus]

Obembe , ko obembe elo

Oshey gbe ko shey gbe e gbe

O shey ko , ko shey ko , e ko

Te ba fa bi o ja

To ba shey ge ki e ge

Obembe , ko obembe elo

Oshey gbe ko shey gbe e gbe

O shey ko , ko shey ko , e ko

Te ba fa bi o ja

To ba shey ge ki e ge

Oh my God I want virgin (Baby Kingsway)

Ye ye ye ye (baby Kingsway)

Daughter Ceaser ni

Ma sheperen (baby Kingsway)

Oh my God I want virgin (Baby Kingsway)

Daughter Ceaser ni

Ye ye ye ye (baby Kingsway)

Ma sheperen (baby Kingsway)

[Verse – Naira Marley]

To bale gbe bodi e (To bale gbe bodi e)

Wa sha le ju Ibadi (Wa sha le ju Ibadi)

To ba le make Eba

Omo ase wa sha le mu garri

Hustle dem no dey tell person

Ebi a pa you go learn lesson

Won fun ni iyawo o lon wa virgin

To ba je emi ni wo, mo fun doggie

Mo fun doggie, mo fun something

Shey o mo aremo gucci (Shey o mo aremo gucci)

O mo Seigo, o mo Mc olumo

O mo nothing (O mo nothing)

[Chorus]

Obembe , ko obembe elo

Oshey gbe ko shey gbe e gbe

O shey ko , ko shey ko , e ko

Te ba fa bi o ja

To ba shey ge ki e ge

Obembe , ko obembe elo

Oshey gbe ko shey gbe e gbe

O shey ko , ko shey ko , e ko

Te ba fa bi o ja

To ba shey ge ki e ge

Oh my God I want virgin (Baby Kingsway)

Ye ye ye ye (baby Kingsway)

Daughter Ceaser ni

Ma sheperen (baby Kingsway)

Oh my God I want virgin (Baby Kingsway)

Daughter Ceaser ni

Ye ye ye ye (baby Kingsway)

Ma sheperen (baby Kingsway)

Yo Rexxie pon this one

