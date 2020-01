DJ Baddo – “Best Of Naira Marley Mix” | @Djbaddo

Fresh out mixtape dedicated to all “Marlians” out there, powered by “Dj Baddo“.

The New Mixtape tittled “Best Of Naira Marley” it envelopes most if not all Naira Marley owned song and his verse from Collaborations he did.

You don’t want to miss this one…..

TRACK LIST

1• Naira Marley – Tesumole

2• Naira Marley – Opotoyi

3• Naira Marley – Mafo

4• Naira Marley – Instagram

5• Naira Marley – Soapy

6• Naira Marley – Oja

7• Naira Marley – Ogologo

8• Naira Marley – Jowabayi Remix

9• Naira Marley – Puta (Pxta)

10• Naira Marley – Am I A Yahoo Boy

11• Naira Marley – Pumpum

12• Naira Marley – 44-4

13• Naira Marley – Jogor

14• Naira Marley – Issa Goal

15• Naira Marley – Kum

16• Naira Marley – O Por

17• Naira Marley – Tingasa

18, Naira Marley – Money

19• Naira Marley – Give

20• Naira Marley – Owo Osu

21• Naira Marley – Come On Line (Remix)

22• Naira Marley – Ermm

23• Naira Marley – Stupid Dance

24• Naira Marley – Birthday

25• Naira Marley – Back To work

26• Naira Marley – praise And Worship

27• Naira Marley – Putty

28• Naira Marley – Bad Influence

29• Naira Marley – Yanyanyan

30• Naira Marley – Royal Rumble

31• Naira Marley – Baba Nla

32• Naira Marley – Flying Away

33• Naira Marley – Japa

34. Naira Marley – Why

35. Naira Marley – Sweet In

The Middle

36. Naira Marley – IIIumminati

Listen and Enjoy!

DOWNLOAD MIXTAPE

